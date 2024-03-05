Народный артист России Филипп Киркоров стал участником концерта, который был посвящен Международному женскому дню, об этом сообщает МК.
«Опыт ничему не учит»: Киркоров устроил скандал на концерте в Москве
Комментарии
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Александр Котов
Чем этот петух ряженый понравился устроителям концертов??? Дал кому надо или взял у кого надо?
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6 час.
Юрий Воробьев
Самое главное, что все это ничему не учит наших правителей! Ну сколько можно прощать предателей, а может главные враги те, что в очередной раз пускают "киркоровых" в народ!!!
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5 час.
Алла Соловьева
Представителям прессы больше делать нечего? Мусолят одну и ту же тему.
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1 час.
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