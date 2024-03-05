«Опыт ничему не учит»: Киркоров устроил скандал на концерте в Москве

Чем этот петух ряженый понравился устроителям концертов??? Дал кому надо или взял у кого надо?

Юрий Воробьев

Самое главное, что все это ничему не учит наших правителей! Ну сколько можно прощать предателей, а может главные враги те, что в очередной раз пускают "киркоровых" в народ!!!