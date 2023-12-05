Расчеты FPV-дронов ВДВ разгромили пехоту ВСУ под Артемовском

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежедневно уничтожают живую силу и легкобронированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ), используя FPV-дроны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии