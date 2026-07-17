«Бей и беги» больше не работает: Иран пригрозил Трампу ударами по его бизнес-империи в Эмиратах и Саудовской Аравии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана назвал недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов.
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