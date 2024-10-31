А тем временем. УНИАН-Украинское национальное информационное агенство новостей Комментировать только портить… ВСУ победили солдат КНДР в СМИ: Испанцы сообщили о "перемоге" Украины Фото: коллаж Царьграда ВСУ на днях впервые ударили по солдатам КНДР в Курской области, пишет El Pais.
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