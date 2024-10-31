Медвежий угол
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Медвежий угол

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ВСУ победили солдат КНДР в СМИ: Испанцы сообщили о "перемоге" Украины

ВСУ победили солдат КНДР в СМИ: Испанцы сообщили о "перемоге" Украины

А тем временем. УНИАН-Украинское национальное информационное агенство новостей   Комментировать только портить…   ВСУ победили солдат КНДР в СМИ: Испанцы сообщили о "перемоге" Украины Фото: коллаж Царьграда ВСУ на днях впервые ударили по солдатам КНДР в Курской области, пишет El Pais.

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Комментарии
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Александр Рус
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7 час.
radiofree
Еще не видели,а уже обосрались.😅😅😅😅😅😅
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7 час.
КК
Коля Колянов
Хохлы сейчас увеличили выпуск шаровар для ВСУ. Чтобы дерьмо не вываливалось когда отступают в ускореном темпе.
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5 час.

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