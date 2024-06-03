Пугачева, Галкин* и Собчак больше не смогут отдохнуть на Мальдивах

Такое решение приняли власти островного государства Алла Пугачева GLOBALLOOKPRESS.COM/KOMSOMOLSKAYA PRAVDA Накануне в Сети появились не очень хорошие новости для тех, кто предпочитает отдыхать на Мальдивах.
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