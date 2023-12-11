Мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Калужско-Рижскую линию метро планируется полностью укомплектовать новыми поездами до конца года.Обновление подвижного состава завершается на Калужско-Рижской линии метро в Москве, сообщил в телеграм-канале мэр столицы России Сергей Собянин.
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