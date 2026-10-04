На Западе заговорили о победе Путина. Дугин назвал условие для прекращения эскалации. Зеленский грозит поджечь наш тыл

Автор: Наталья Залевская Экс-офицер НАТО в панике: "Партнеры перестали помогать Украине! Москва имеет преимущество в воздухе, усиливая давление на Украину атаками".
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Наркошибздик на Украине практически не бывает. Гуляет по загранице. Плевать он хотел на хохлов. Уже вошёл в список самых богатых людей планеты. Торговля оружием - самый доходный бизнес. Озолотился на этой войне! Западное оружие перепродаёт в Африку. Хохлы нашли себе лидера!
Украину не "отдадут", её придётся брать самим. о чём и работа парней на ЛБС. ну а "начали" только весной 2026го, до этого фронтами оперировали, теперь за Днепр полетело по логистическим узлам, по складам, в целом по инфраструктуре. время поджимает, дальше тянуть с этим вопросом нельзя, зреют ещё более крупные задачи. и к ним надо быть готовыми.
Оценивая сложившуюся ситуацию, киевский режим будет готов наращивать удары вглубь России, и, возможно, уже с использованием дронов с реактивными двигателями. А это очередной этап эскалации и с нашей стороны может быть в ответ (если будут серьёзные жертвы и разрушения) применён удар "Орешником". А финансирования с Запада - дадут ровно столько, чтобы была возможность сопротивляться.
По зеленскому давно виселица плачет - тварь продажная
Нужно ,нужно,нужно! Пока есть помощь запада, хохлы будут сопротивляться. Слишком долго работала украинско-жидовская пропаганда но украине, чтобы оторвать с мясом её от России. Создать анклав львов-волынский. и пусть они трахают мозги там западу. Но только в нейтральном статусе!
Если хоть клочок бандеровской хари останется, Запад не успокоится! В труху и бандеровских свиней, и русофобский Запад!
НЕ БУДЕТ понятия "Украина", пока остаётся понятие "бандеровщина"!
Хватит с ними нянчиться,добивать надо фашистскую гидру!!!!!