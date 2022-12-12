Как утеплить автомобиль: опыт Якутии

Переживаешь, что зимой приходится ждать, пока нагреется салон автомобиля? Почитай про то, как люди готовят технику к реальным морозам! Жителям средней полосы все это может показаться байками, и тем не менее все изложенное ниже — суровая реальность.
Переживаешь, что зимой приходится ждать, пока нагреется салон автомобиля? Почитай про то, как люди готовят технику к реальным морозам! Жителям средней полосы все это может показаться байками, и тем не менее все изложенное ниже — суровая реальность.
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