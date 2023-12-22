Барражирующий боеприпас Rafael Spike Firefly (Израиль)

Барражирующий боеприпас Spike Firefly во взлетном положенииВ настоящее время Армия обороны Израиля ведет активные боевые действия и использует практически весь спектр имеющихся у нее вооружений и техники, включая самые новые образцы.
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