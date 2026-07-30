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Крипта, Telegram и СБУ: ФСБ раскрыла схему финансирования диверсий

Крипта, Telegram и СБУ: ФСБ раскрыла схему финансирования диверсий

ФСБ задержала москвича по подозрению в финансировании диверсий СБУ через криптовалюту Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Москвы, которого подозревают в оказании финансовой помощи для подготовки диверсий на территории России.

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