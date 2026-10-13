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«Леденец на палочке»: Колдун рассказал, на что купилась любимая 25 лет назад

«Леденец на палочке»: Колдун рассказал, на что купилась любимая 25 лет назад

Очередная публикация певца Дмитрия Колдуна в сети вызвала интерес у публики с легким оттенком зависти .

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