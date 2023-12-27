Украинское террористическое формирование «Азов» опубликовало кадры языческого ритуала по ликвидироованным боевикам

Украинское формирование "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) опубликовало кадры, на которых запечатлен своеобразный ритуал, в ходе которого украинские нацисты жгут языческие костры, стреляют в воздух из автоматов и грозятся жестоко отомстить за своих боевиков, ликвидированных российской армией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)