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Украинское террористическое формирование «Азов» опубликовало кадры языческого ритуала по ликвидироованным боевикам

Украинское террористическое формирование «Азов» опубликовало кадры языческого ритуала по ликвидироованным боевикам

Украинское формирование "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) опубликовало кадры, на которых запечатлен своеобразный ритуал, в ходе которого украинские нацисты жгут языческие костры, стреляют в воздух из автоматов и грозятся жестоко отомстить за своих боевиков, ликвидированных российской армией.

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