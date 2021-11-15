Приморцы активно обсуждают ситуацию, которая произошла в поселке Ливадия. Сгоревшее дотла авто вызывает массу вопросов у людей в instagram-паблике nhk_off (12+) , где уже появилось видео с места происшествия.
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