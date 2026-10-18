В Хакасии подвели итоги Второго Международного фестиваля детско-юношеского и семейного кино «Жарки». В номинации «Игровое кино» гран-при получил фильм «Отец» режиссера Павла Иванова.
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