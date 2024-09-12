Goal выбрал главных претендентов на победу в ЧМ-2026

Первую тройку претендентов открывает действующий чемпион мира Аргентина.фото: afa.com.ar--> Авторитетное спортивное издание Goal составило список главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года.
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