Какую цель преследует Запад, прикрываясь мирными инициативами? Андрей Офицеров Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня в отеле «Бюргеншток» неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции.
России предлагают капитулировать
Комментарии
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Erna Абих
Надо именно сотни две Кинжалов и Гераней
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12 час.
EА
Erna Абих
Чтоб в день начала самита, ни одного из этих мразей в бункере не осталось, чтоб было понятно
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как только коллективный запад не изощрялся в своих, мягко говоря, негативных выпадах против России - всякое уже наблюдали.... но тут прямо таки что-то уж очень изощрённое придумали: прихлопнуть Россию посредством "мирной конференции" - прямо чудо-оружие какое-то невиданное😉🤭👏
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12 час.
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