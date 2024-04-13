Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    А этому МИДовскому Мухериддинну показывали кадры, как ушлёпок с кастрированным ухом перерезал горло раненому охранник...Вместо покаяния з...
  • Олег Самойлов
    Надо один Кинжальчик в дырку в газохранилище засунуть! Посмотреть, чО получится!"Украина — це не ...
  • Владимир Елкин
    Нацистскую шелупонь не жалко! Жалко тех украинских пацанов, которых под страхом тюрьмы и преследования родных застави...Почему укропы не ...

России предлагают капитулировать

России предлагают капитулировать

Какую цель преследует Запад, прикрываясь мирными инициативами? Андрей Офицеров    Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня в отеле «Бюргеншток» неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erna Абих
Надо именно сотни две Кинжалов и Гераней
Ответить
12 час.
Erna Абих
Чтоб в день начала самита, ни одного из этих мразей в бункере не осталось, чтоб было понятно
Ответить
12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как только коллективный запад не изощрялся в своих, мягко говоря, негативных выпадах против России - всякое уже наблюдали.... но тут прямо таки что-то уж очень изощрённое придумали: прихлопнуть Россию посредством &quot;мирной конференции&quot; - прямо чудо-оружие какое-то невиданное😉🤭👏
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору