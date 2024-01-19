Армянские чиновники вдруг стали вежливыми. Пашинян все увидел и осознал

Для начала — о том, что пишет самый известный и цитируемый автор Южного Кавказа Мика Бадалян. Да, его можно назвать пророссийским, в прошлом году армянские власти его арестовывали и пытались придумать ему уголовное дело, но так и не смогли.
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