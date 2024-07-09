Всю ночь противник наносил удары по Белгороду и другим населённым пунктам региона Украинские войска в ночное время суток нанесли удары по Белгороду.
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Всю ночь противник наносил удары по Белгороду и другим населённым пунктам региона Украинские войска в ночное время суток нанесли удары по Белгороду.
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