TSMC и Samsung хотят построить заводы по производству чипов в Эмиратах - WSJ

Два крупнейших в мире производителя микросхем - TSMC и Samsung Electronics - обсудили возможности реализации проектов по производству микросхем в арабских Эмиратах, стоимость которых может превысить 100 миллиардов долларов.
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