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Минобороны РФ: американский БПЛА MQ-9 упал в Черное море из-за резкого маневрирования

Минобороны РФ: американский БПЛА MQ-9 упал в Черное море из-за резкого маневрирования

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Об этом заявили представители Минобороны РФ.

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