‼️🇺🇦🔥Нанесён удар по одному из крупнейших ТРЦ в Днепропетровске ▪️После атаки дронов горят грузовики и автомобили, припаркованные на парковке торгового центра.
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‼️🇺🇦🔥Нанесён удар по одному из крупнейших ТРЦ в Днепропетровске ▪️После атаки дронов горят грузовики и автомобили, припаркованные на парковке торгового центра.
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