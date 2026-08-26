Бразильские банки увеличат инвестиции в искусственный интеллект

Инвестиции бразильских банков в искусственный интеллект, аналитику и большие данные достигнут в 2026 году почти 3 миллиардов реалов (583 млн долларов), сообщила Бразильская федерация банков (Febraban) 26 августа на мероприятии Febraban Tech 2026 в Сан-Паулу.