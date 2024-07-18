NASA отменило проект своего первого лунохода, который уже обошелся почти в полмиллиарда долларов

Концепт лунохода VIPER / © NASA Решение об отмене миссии VIPER выглядит странно, так как оно сэкономит NASA 84 миллиона долларов, хотя на проект лунохода уже было потрачено 450 миллионов долларов, да и сам аппарат готов на 80%.
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