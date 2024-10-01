В России с января вырастут страховые пенсии

С 1 января 2025 года в России ожидается увеличение страховых пенсий на 7,3%. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год и плановые годы 2026 и 2027, который был представлен в Государственной Думе.
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