В России с января вырастут страховые пенсии

С 1 января 2025 года в России ожидается увеличение страховых пенсий на 7,3%. Эта информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год и плановые годы 2026 и 2027, который был представлен в Государственной Думе.