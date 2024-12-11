На выставке Comtrans–2024 представили полноприводную "Газель" и черную Lada Aura

На выставке "Комтранс–2024" в Москве показали полноприводную "Газель", новые автобусы ПАЗ и ЛиАЗ, тюнингованную Lada Aura, линейку коммерческих автомобилей Avior и другие грузовики и автобусы, которые вскоре появятся в России.
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