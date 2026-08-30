134 года, 4 поколения и 40 лет стажа: история династии ветеринаров из Приангарья

Алексей Иванович Иванов из Саянска стал одним из победителей регионального конкурса «Гордость земли Иркутской» в номинации «За сохранение семейных ценностей».
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