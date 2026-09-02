Названы тренды и влияние платформенной экономики

Совокупный оборот маркетплейсов, агрегаторов и классифайдов в России к 2025 году достигнет 18,3 трлн рублей, что в шесть раз больше показателей 2021 года и составит 8,5% ВВП.
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