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Воронежские новости

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Названы тренды и влияние платформенной экономики

Названы тренды и влияние платформенной экономики

Совокупный оборот маркетплейсов, агрегаторов и классифайдов в России к 2025 году достигнет 18,3 трлн рублей, что в шесть раз больше показателей 2021 года и составит 8,5% ВВП.

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