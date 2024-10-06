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Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 07 октября 2024 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 07 октября 2024 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 07 октября 2024 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/.

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