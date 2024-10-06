Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 07 октября 2024 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии