Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 07 октября 2024 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/.