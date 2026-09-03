Экс-советник Меркель выступил за восстановление "горячей линии" между РФ и ФРГ

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бригадный генерал в отставке Эрих Вад в интервью ТАСС заявил о необходимости восстановления «горячей линии» между Москвой и Берлином после инцидента с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле.