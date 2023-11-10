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Эрдоган назвал справедливой критику Израиля генсеком ООН

Эрдоган назвал справедливой критику Израиля генсеком ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объективно смотрит на ситуацию в секторе Газа и происходящие там события, поэтому вместе с большинством стран мира он призывает к остановке боевых действий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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