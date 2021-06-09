Команда ТОВВМУ имени С.О.Макарова стала победителем кубка Владивостока по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял»

Команда ТОВВМУ имени С.О.Макарова стала победителем кубка Владивостока по парусному спорту в дисциплине «Пластиковый ял»

Пятый этап стал завершающим в серии командных соревнований, которые проходили в течение пяти недель. .

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