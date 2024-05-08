Варшава вернула Киеву двух сбежавших уклонистов

Западное управление Госпогранслужбы Украины в среду, 8 мая, сообщило, что Варшава выдала двух военнообязанных, которые нелегально пересекли польскую границу, переплыв Западный Буг, – сообщают украинские СМИ.
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