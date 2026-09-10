Украинская певица Приходько объяснила манипуляциями свой переход на русский язык

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила, что перешла на русский язык, потому что украинский стал предметом манипуляций.
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