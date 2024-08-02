Мизулина подает в суд на Лебедева, назвавшего ее деятельность "фигней на палке"

Она намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подает в суд на дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России).
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