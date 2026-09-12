Премьер Италии Мелони признала, что помощь Украине ослабляет её рейтинги

«Для меня в эти годы с электоральной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем поддерживать её», — сказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете «Foglio».
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Мелони пытаясь оправдаться говорит что поддерживала Украину «не ради Киева», а якобы «ради Рима». Однако это больше говорит о её слабо развитых извилинах!