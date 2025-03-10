В Бобруйске водитель совершил опасный обгон и стал пешеходом.Как сообщили в УВД облисполкома, 73-летний местный житель, управляя автомобилем Kia, на улице Орджоникидзе ´пошел´ на обгон непосредственно перед пешеходным переходом.