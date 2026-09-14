Любовь, прошедшая сквозь века

Пролог. Письмо, которого не было В тот день, когда в Москве выпал первый снег, Елена Воронцова нашла письмо, написанное почерком человека, умершего триста сорок два года назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым