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Любовь, прошедшая сквозь века

Любовь, прошедшая сквозь века

Пролог. Письмо, которого не было В тот день, когда в Москве выпал первый снег, Елена Воронцова нашла письмо, написанное почерком человека, умершего триста сорок два года назад.

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