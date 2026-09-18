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Царьград

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Стоматолог Павел Лысенков предупредил о рисках прикусывания щек

Стоматолог Павел Лысенков предупредил о рисках прикусывания щек

Стоматолог Павел Лысенков из "СМ-Стоматология" рассказал о вреде кусания щек. Привычка может вызвать язвы, раздражение и травматическую фиброму.

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