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Татар-информ

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В первой половине марта подешевели новые авто трех брендов

В первой половине марта подешевели новые авто трех брендов

За период с 1 по 15 марта 2025 года несколько брендов снизили цены на свои новые машины. Отмечается, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акций, спецпредложений и дополнительных опций, пишет «Автостат».

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