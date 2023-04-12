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Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона: Сербия согласилась передать вооружения Украине или уже поставила их

Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона: Сербия согласилась передать вооружения Украине или уже поставила их

Белград согласился передать вооружения киевской стороне или уже поставил их. Об этом, как указывает Telegram-канал «RT на русском», проинформировало агентство Reuters, которое сослалось на обнародованную секретную документацию министерства обороны Соединенных Штатов.

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