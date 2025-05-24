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Лавров: Европа пыталась сорвать переговоры России и Украины в Стамбуле

Лавров: Европа пыталась сорвать переговоры России и Украины в Стамбуле

Европа попыталась сорвать переговоры, прошедшие в Стамбуле между Россией и Украиной.Лидеры европейских стран, посещавшие Киев, пытались сорвать договоренности, достигнутые на переговорах России и Украины, прошедшие в мае в Стамбуле.

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