Европа попыталась сорвать переговоры, прошедшие в Стамбуле между Россией и Украиной.Лидеры европейских стран, посещавшие Киев, пытались сорвать договоренности, достигнутые на переговорах России и Украины, прошедшие в мае в Стамбуле.
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