Европа попыталась сорвать переговоры, прошедшие в Стамбуле между Россией и Украиной.Лидеры европейских стран, посещавшие Киев, пытались сорвать договоренности, достигнутые на переговорах России и Украины, прошедшие в мае в Стамбуле.