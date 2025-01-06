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Закон, порядок, государство

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Уссурийские десантники эвакуировали в тыл очередную трофейную БМП ВСУ

Уссурийские десантники эвакуировали в тыл очередную трофейную БМП ВСУ

После проведения инженерной разведки района, эвакуационная группа в сопровождении инженерного расчета, расчетов РЭБ и ПВО, обеспечило эвакуацию трофейной техники.

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