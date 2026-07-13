Украинский фронт, главное за сутки: Взрывы в Одессе, прорыв в Казачьей Лопани, капкан ВСУ в Красном Лимане

1600-й день спецоперации. Враг отчаянно пытается восстановить переправы, бросая пiдроздiли на верную смерть Россия по-прежнему уверенно владеет инициативой на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Над Киевом истошный крик - "За Що?!!»: ярый укронацист призвал остановить войну, "иначе сгорит Украина"
- В официальные сводки это не попало: Страшнейшая за 4 года войны ночь в Одессе
- Будем брать вражеские суда на абордаж по всему Мировому океану: Путин заявил о «зеркальном ответе» на западное пиратство
Свежие комментарии