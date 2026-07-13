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Украинский фронт, главное за сутки: Взрывы в Одессе, прорыв в Казачьей Лопани, капкан ВСУ в Красном Лимане

Украинский фронт, главное за сутки: Взрывы в Одессе, прорыв в Казачьей Лопани, капкан ВСУ в Красном Лимане

     1600-й день спецоперации. Враг отчаянно пытается восстановить переправы, бросая пiдроздiли на верную смерть Россия по-прежнему уверенно владеет инициативой на фронте.

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