Вечерний Новосибирск

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Участники СВО в период отпуска получат в Новосибирской области все необходимые услуги

Участники СВО в период отпуска получат в Новосибирской области все необходимые услуги

Реализацию в регионе мер поддержки участников СВО и членов их семей, работу регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», ход реализации Губернаторского проекта по комплексной реабилитации пострадавших участников СВО и другие актуальные вопросы обсудили 21 июня в Правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

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