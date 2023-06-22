Участники СВО в период отпуска получат в Новосибирской области все необходимые услуги

Реализацию в регионе мер поддержки участников СВО и членов их семей, работу регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», ход реализации Губернаторского проекта по комплексной реабилитации пострадавших участников СВО и другие актуальные вопросы обсудили 21 июня в Правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.