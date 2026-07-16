Орешкин: Россия в числе лидеров по суверенным платформам

Заместитель руководителя администрации лидера Российской Федерации Максим Орешкин в интервью РИА Новости заявил, что держава входит в число мировых лидеров по созданию и развитию платформ суверенных решений.
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