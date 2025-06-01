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1 июня 2025 в Пятигорске: ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ дарит солнечное настроение и поздравляет с Днем защиты детей

1 июня 2025 в Пятигорске: ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ дарит солнечное настроение и поздравляет с Днем защиты детей

Школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ в Пятигорске с радостью встречает первый день лета и от всей души поздравляет всех ребят с Международным Днем защиты детей! Этот замечательный праздник напоминает нам о том, как важно заботиться о каждом ребенке, дарить ему любовь, тепло и возможность расти в счастливой и безопасной среде.

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