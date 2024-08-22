Для российских дорог: рейтинг надёжных и крепких автомобилей 2024 года Юлия ЧелкановаС каждым годом автомобильная индустрия радует нас всё большим разнообразием моделей, адаптированных к российским реалиям.
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