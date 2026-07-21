Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Не надо «сдавайся». Мы не хотим их кормить»: на Украине подсчитали ущерб от ночных ударов ВС России и схватились за голову

«Не надо «сдавайся». Мы не хотим их кормить»: на Украине подсчитали ущерб от ночных ударов ВС России и схватились за голову

На Украине подсчитали ущерб от ночных ударов ВС России и ужаснулись Соцсети Украинский генерал Игорь Романенко жаловался на то, что Россия прекрасно знала, «мы еще не окрепли, чтобы реагировать на такое количество баллистики».

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Комментарии
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Станислав Животовский
Отрезать надо Украину от моря, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши, чтоб поставки на Украину и из нее происходили через Россию и Белоруссию и чтоб Белоруссия бесплатно предоставила один порт Украине на Белорусском море.😁😛
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1 м.
М
ММ
Увы, пока каждый день свыше полтыщи беспилотников и + ракеты летят на Россию, причем на Урал и Сибирь! Где то место, где их хранят и запускают? Почему наши не попадают? Может спутники США успевают засечь наших и дать эвакуироваться хохлам??
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1 м.
Александр Каблучко
ММ
Увы, пока каждый день свыше полтыщи беспилотников и + ракеты летят на Россию, причем на Урал и Сибирь! Где то место, где их хранят и запускают? Почему наши не попадают? Может спутники США успевают засечь наших и дать эвакуироваться хохлам??
Место запуска ВПЛА, которые летят на наши города, находится непосредственно у этих городов. С началом СВО в Россию переехало более 5 млн. человек. Естественно даже выборочно проверить их невозможно. Вот они собирают их и запускают, плюс своих иуд предостаточно
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1 м.