На Украине подсчитали ущерб от ночных ударов ВС России и ужаснулись Соцсети Украинский генерал Игорь Романенко жаловался на то, что Россия прекрасно знала, «мы еще не окрепли, чтобы реагировать на такое количество баллистики».
«Не надо «сдавайся». Мы не хотим их кормить»: на Украине подсчитали ущерб от ночных ударов ВС России и схватились за голову
Комментарии
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Станислав Животовский
Отрезать надо Украину от моря, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши, чтоб поставки на Украину и из нее происходили через Россию и Белоруссию и чтоб Белоруссия бесплатно предоставила один порт Украине на Белорусском море.😁😛
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1 м.
М
ММ
Увы, пока каждый день свыше полтыщи беспилотников и + ракеты летят на Россию, причем на Урал и Сибирь! Где то место, где их хранят и запускают? Почему наши не попадают? Может спутники США успевают засечь наших и дать эвакуироваться хохлам??
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1 м.
Александр Каблучко
ММ
Увы, пока каждый день свыше полтыщи беспилотников и + ракеты летят на Россию, причем на Урал и Сибирь! Где то место, где их хранят и запускают? Почему наши не попадают? Может спутники США успевают засечь наших и дать эвакуироваться хохлам??
Место запуска ВПЛА, которые летят на наши города, находится непосредственно у этих городов. С началом СВО в Россию переехало более 5 млн. человек. Естественно даже выборочно проверить их невозможно. Вот они собирают их и запускают, плюс своих иуд предостаточно
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1 м.
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