«Не надо «сдавайся». Мы не хотим их кормить»: на Украине подсчитали ущерб от ночных ударов ВС России и схватились за голову

Отрезать надо Украину от моря, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши, чтоб поставки на Украину и из нее происходили через Россию и Белоруссию и чтоб Белоруссия бесплатно предоставила один порт Украине на Белорусском море.😁😛

Увы, пока каждый день свыше полтыщи беспилотников и + ракеты летят на Россию, причем на Урал и Сибирь! Где то место, где их хранят и запускают? Почему наши не попадают? Может спутники США успевают засечь наших и дать эвакуироваться хохлам??

Александр Каблучко

ММ Увы, пока каждый день свыше полтыщи беспилотников и + ракеты летят на Россию, причем на Урал и Сибирь! Где то место, где их хранят и запускают? Почему наши не попадают? Может спутники США успевают засечь наших и дать эвакуироваться хохлам??

Место запуска ВПЛА, которые летят на наши города, находится непосредственно у этих городов. С началом СВО в Россию переехало более 5 млн. человек. Естественно даже выборочно проверить их невозможно. Вот они собирают их и запускают, плюс своих иуд предостаточно