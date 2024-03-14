Гладков сообщил о ранении жителя Грайворона при обстреле ВСУ

Город Грайворон Белгородской области утром 14 марта попал под обстрел украинских боевиков. В результате пострадал один местный житель - он получил легкое ранение руки во время прилета снаряда у продуктового магазина.
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