Российские шахматисты смогут играть в турнирах после отстранения ФШР FIDE

Российские шахматисты после решения Международной шахматной федерации (FIDE) об отстранении Федерации шахмат России на два года смогут принимать участие в международных соревнованиях, сообщили на сайте организации.
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